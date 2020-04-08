مباحث شرطة ولاية الخرطوم تفكك شبكة إجرامية لتزييف العملة.

الخرطوم: السوداني

تمكنت إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية جبل أولياء من القبض على متهمين يعملون على تزييف العملة داخل أحد المنازل بحي العشرة وسط الخرطوم وضبط (5) ماكينات طباعة حديثة وكمية من الأحبار وأدوات التزييف.

وأوضح مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم العميد شرطة امين سعيد محمد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، انه بناء على توافر معلومات عن نشاط مجموعة من المتهمين يزاولون عمليات التزييف في الفترات المسائية بمنطقة العشرة تم تشكيل أتيام للتقصي والمتابعة وجمع المعلومات تم إعداد كمين محكم ومداهمة المنزل في الساعات الأولى من الصباح،

مؤكداً ضبط كميات كبيرة من المبالغ النقدية المزيفة فئة ال(500) و (200) و (50) مشيراً الى تحريز الموقع بواسطه التيم المنفذ بقيادة رئيس الفرعية.