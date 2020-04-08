أنباء عن توترات في الحدود الاثيوبية والبرهان يزور القلابات الحدودية

دوكة: محمد كبوشية

أبلغت مصادرعليمة (السوداني) عن توترات في منطقة الفشقة على الحدود الاثيوبية وانتشار للجيش علي الحدود بمناطق ود كولي وشرق سندس ، وكشفت المصادر عن زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لمحلية القلابات الشرقية للاطمئنان.

وقال والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبدالقيوم في تصريح لـ(السوداني) إن الفريق البرهان زار المنطقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً إلى أن الزيارة تمت برفقة رئيس الاركان ومدير المخابرات العامة.

وأكد نصر الدين أن البرهان زار رئاسة الفرقة الثانية مشاه ورئاسة اللواء السادس بمدينة دوكة بمحلية القلابات الحدودية للاطمئنان على الأحوال.