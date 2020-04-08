البرهان يقف على  الأوضاع الأمنية بولاية القضارف

الخرطوم: محمد كبوشية

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك.

وقال لدي تفقده قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية بعدد من المواقع اليوم الأربعاء ” هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على إمتداد حدود السودان في كل مكان وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا”.

و أضاف البرهان أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع لبناء السودان الوطن الأمن المستقر .

و يشار الى أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الي جانبه المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد قسم السيد وعدد من قادة القوات المسلحة.