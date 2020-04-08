وصول (85) ألف طن من السكر لميناء بورتسودان

الخرطوم: السوداني

وصلت إلى ميناء بورتسودان (85) ألف طن من السكر، وبدأت عمليات المناولة لإنزال الشحنات بعد أن تمت إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

و أكد مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالبحر الأحمر زكريا محمد سليمان، أن شحنات السكر التي وصلت قادمة من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد زكريا بحسب وكالة السودان للانباء (سونا)، على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والبضائع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من أجل سلامة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني.