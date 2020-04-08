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وزارة الطاقة: نخطط لتوزيع 5 الآف طن بنزين يومي الجمعة و السبت بولاية الخرطوم.

أخبار السودان
By alsudani 142 0

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين اليوم الاربعاء، عن البدء في ضخ كميات من البنزين في الخرطوم و الولايات خلال الايام المقبلة.
و بحسب لجنة آلية ضبط و مراقبة الوقود، أنه من المتوقع انحسار في صفوف البنزين، خاصة أن المخطط لتوزيع حوالي 5 الآف طن سيتم توزيعها يومي الجمعة و السبت لولاية الخرطوم.
وكشفت لجنة آلية ضبط و مراقبة الوقود أنه تم تدفيع كميات من البنزين الولايات لسد الحوجة و سوف يتم مضاعفة الحصه ابتداءً من الأحد المقبل.
و اشارت الوزارة الى إن كمية الانتاج المحلي لا تكفي لسد حاجة المستهلك، و أنها تعمل جاهدة لحل أزمة الوقود في البلاد، لافته ادى انها تعمل في تنسيق تام مع وزارة الماليه لسد النقص من المحروقات عن طريق الاستيراد.

alsudani
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