الصحة بولاية النيل الأزرق تعلن عجزها عن إعداد عنابر للعزل والحجر الصحي

الخرطوم: السوداني

أعلن المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية النيل الأزرق د. عبدالعظيم أحمد رزق اليوم الاربعاء، عن عجز وزارته عن تجهيز مواقع للعزل والحجر الصحي التي تم اختيارها من قبل وزارة الصحة حسب المواصفات المطلوبة بالولاية.

و بحسب وكالة السودان للانباء، فإن رزق قدم بيان مقتضب أشار فيه الى أن مقترح مستشفى الصداقة الصيني رفضه المواطنين رفض واسع رغم الجهود الشعبية التي تمت لإقناع المواطنين، و لكن لم تستطع الوزارة استلام الموقع لإعداده وتجهيزه.

وأضاف رزق أن المقترح الثاني (داخلية الطالبات) بجامعة النيل الأزرق بكلية الهندسة بالرصيرص كموقع كحجر صحي للحالات المشتبه فيها إلا أن المجموعات السكانية بالمنطقة رفضت الموقع بجانب رفض جماهير منطقة قنيص شرق لموقع مباني الشركة الصينية أو السكنات الصينية حيث خرج المواطنون واعترضوا على تخصيص المباني للحجر الصحي.

وأوضح رزق أنهم حال عدم توفر مواقع العزل والحجر الصحي لن تستطع الوزارة تقديم أي خدمات علاجية للحالات المشتبه فيها.