سنار تعلن عن حالة إشتباه لرجل أربعيني مخالط

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الصحة المكلف بسنار د.علم الهدى مصطفى أبوكليب، عن أنه تم التبليغ عن حالة يشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا في منطقة السكر، لرجل في الـ47 من العمر.

وأضاف وزير الصحة بحسب وكالة السودان للانباء(سونا) أن المشتبه به له تاريخ مخالطة لقادم من الخارج، مشيرًا إلى أنه قد تم إجراء اللازم وتم عزل المشتبه به في مركز سنجة، لعدم اكتمال التجهيزات في مركز سنار.

وأضاف الوزير أن الحالة بصحة جيدة، وسيتم إجراء الفحوصات الروتينية بمركز العزل، وأخذ العينة لإرسالها إلى الخرطوم غدًا الخميس، لافتاً إلى أن الوضع العام في الولاية مستقر ولا توجد حالات جديدة.

وكانت سنار قد بلغت بوجود 12 حالة موجودة بالحجر المنزلي منذ الأسبوع الماضي و أكدت ان الحالات على أحسن حال.