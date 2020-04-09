شاهد: ملابس تباع بإحدى الأسواق الشعبية بالخرطوم تثير الدهشة في أوساط مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

أثارت صوراً متداولة بمواقع التواصل الإجتماعي في السودان، لملابس خاصة بالمساجين في سجن “غوانتانامو” سىء السمعة، يتم عرضها للبيع بإحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة السودانية الخرطوم، أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وعلق ملتقط الصور بعد نشرها بأحد قروبات مواقع التواصل قائلاً: ” الملابس من سجن غوانتناموا وتحمل شعار واسم السجن، تباع في سوق ستة الحاج يوسف، اللون الازرق مؤبد، واللون الاحمر اعدام.

متسائلاً بدهشة ” دي جات كيف ومتين شكيتكم على الله “.

يُذكر أن معتقل غوانتانامو، يقع في خليج غوانتانامو، وهو سجن سيء السمعة، بدأت السلطات الأمريكية باستعماله في سنة 2002 لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.

ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، وتبعد 90 ميل عن فلوريدا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول أن معتقل غوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر.