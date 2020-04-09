تجهيز 300 ألف رأس من صادر الضأن للسعودية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شدد وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين أبشر، على انسياب عمليات صادر الضأن للسعودية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن الإجراءات اكتملت لتصدير 300 ألف رأس، تصدر حسب مواقيت الشحن، مؤكداً استلام السلطات السعودية الشحنة الأولى، وتابع “لا يوجد شيء مزعج”، وأضاف: السلطات السعودية اعتمدت مسلخ الكدرو فنياً لتصدير اللحوم، واعتبر بأنه إنجاز يفتح باب جديد لصادر اللحوم، مشيراً إلى أن السوق السعودي يعد من الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المقابل تستعد المؤسسة المتحدة للمواشي، لنقل 30 ألف رأس من الضأن إلى ميناء سواكن اليوم، بعد إكمال إجراءات وفترة الحجر البيطري، وقال مدير عام المؤسسة خالد محمد علي لـ(السوداني) إن عمليات شحن صادر الضأن للسعودية تسير بصورة منتظمة، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الجانبين السوداني والسعودي، أبرزها فترة الحجر البيطري للتحقين والتحجير البالغة 30 يوماً بالسودان، ويقابلها 21 يوماً بالسعوودية، وأضاف: الشحنة الأولى دخلت للسعودية وتم استلامها كاملة من قبل السلطات المختصة، موضحاً بأن المواشي الآن موجودة بجدة بصحة جيدة، تمهيداً للإدخالها الأسواق عقب إكمال 21 يوماً حسب الشرط الفني، مشيراً إلى وجود شحنة 8 آلاف رأس في الطريق إلى ميناء سواكن.

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