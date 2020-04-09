تراجع أسعار السكر الجوالات الكبيرة وارتفاع التعبئة

الخرطوم : عبيــــر جعفر

أكد عدد من تجارالسكر بالإجمالي بسوقي أدرمان وبحري لـ(السوداني) أمس، حدوث تراجع في أسعار العبوات الكبيرة وزيادة الطلب على العبوات الأقل وزناً مما أدى لحدوث زيادة في سعرها.

وقال التاجر بسوق بحري الحاج عيسى لـ(السوداني) أمس، إن أسعار السكر حالياً تراجعت، مبيناً أن سعر السكر عبوة (50) كيلو من (4) آلاف جنيه للجوال إلى (3,600) جنيه، لافتاً لتأثر السوق عموماً بالشائعات وبجائحة كورونا، مضيفاً أن الأيام الأولى لظهور الفيروس وإعلان الحظر دفعت المواطنين لشراء كميات كبيرة من السلعة مما انعكس حالياً على ضعف القوى الشرائية.

وأضاف تاجر سكر إجمالي بأمدرمان بأن هنالك عرضاً كبيراً من السلعة وزيادة في الطلب على وزن (10) كيلو للاستعداد لشهر رمضان، لافتاً لارتفاع سعره إلى(760) جنيهاً بدلاً عن (650) جنيهاً، كاشفاً عن بدء تسجيل كنانة للتجار لاستلام حصتهم بواقع (150) جوالاً لكل تاجر.

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