حريق جديد يقضي على (10) أفدنة قمح بالجزيرة

الخرطوم: رحاب فريني

وصف مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل قسم المسلمية وضع القمح بالخطر بسبب العقبات التي تواجه الحصاد متمثلة في الوقود والخيش والحصادات بجانب تعرضه للحرائق، كاشفين عن تعرض مساحة 10أفدنة للحريق بقسم المسلمية مكتب طيبة.

وكشف المزارع بالمشروع قسم المسلمية مكتب طيب محمد دفع الله عن حريق مساحة 10 أفدنة قمح لأسباب مجهولة، وقال لـ (السوداني) إن قسم المسلمية يحتاج لحاصدات عاجلة وتوفير الجازولين لإكمال عمليات الحصاد، أضاف أن المزارعين مستعدين لتسليم القمح بأسعار غير مجزية وحالياً القمح في مرحلة خطرة وعرضة للحريق والحت بسبب وصوله مرحلة النضوج وفي حال عدم حصاده فان إنتاجية الفدان تتراجع من ٢٠ إلى ٨ جوالات فقط

وطالب المزارع بقسم المسلمية مكتب طيبة عباس البشير بتوفير حاصدات عاجلة لإكمال حصاد القمح وتوفير الجازولين والخيش، وقال لـ (السوداني) إن القمح معرض للخطر والحريق وقد تعرضت مساحة 10أفدنة بمكتب طيبة للحرق أمس لأسباب مجهولة أيضاً، داعياً الجهات المختصة بالوقوف على حصاد القمح وبتوفير معينات الحصاد.

وأشار المزارع بالمشروع محمد عبدالرحيم إلى حصاد مساحة 100 الف فدان فقط من جملة 324 ألف فدان أقل من ثلث المساحة.

وقال لـ (السوداني) إن الحكومة عاجزة عن توفير معينات حصاد القمح مما يعرضه للتلف بسبب الأتربة والرياح والأمطار بجانب الحريق الذي قضى على مساحات مقدرة. .

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