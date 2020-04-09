تظاهرات بشارع القصر بالخرطوم تطالب بإسقاط الحكومة

الخرطوم: السوداني

تظاهر المئات من المواطنين في شارع القصر وسط الخرطوم قابلة القصر الرئاسي، تحت لافتات الحراك الشعبي الموحد، رافعين شعار (تسقط بس).

حاملين لافتات كتب عليها، ” لا للاستعمار الجديد”، “لا للتدخل الاقليمي في الشأن السوداني”.

و قال الحراك الشعبي الموحد (حشد)، أنهم خرجوا كل في تظاهرات للدفاع عن أبسط مقومات الحياة المفقودة الآن، مطالبين بإسقاط الحكومة.

و بحسب بيان تحصلت عليه (السوداني) أعلن الحراك عن إستئناف أنشطته الثورية الجماهيرية عبر المواكب والوقفات الاحتجاجية في العاصمة والولايات حتي تتحقق المطالب في إسقاط حكومة قوى الحرية و التغيير.

و أضاف: ” بلغت أوضاعنا المعيشية في البلاد مبلغ الغلاء مستحيل المنال ، وشلت حركة الإنتاج وعدنا الي الحد الأدنى من الكفاف في سعينا إلى تديبر إحتياجاتنا الأساسية وضروريات الحياة”.