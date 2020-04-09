الحكم بالسجن ثلاثة أشهر على إمام مسجد تفوه بألفاظ نابية

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بالحكم بالسجن ثلاثة أشهر على المتهم يوسف محمد أبكر ، وجاء الحكم على خلفية إساءته لأطباء السودان وتفوهه بألفاظ نابية من على منبر مسجد عمر بن الخطاب بحي الشاطيء.

و كتبت وزير الشؤون الدينية و الاوقاف نصرالدين مفرح على حسابة( فيسبوك) ، أنه الامام كان مستخفاً بتوجيهات وزارة الصحة ومستهزئاً بداء يفتك بالبشرية من أقصاها إلى أقصاها، و ابدى أمله أن يرتدع كل من يسير علي خطاه، فتكون منابرنا منبعا للتوعية والإرشاد والدعوة إلى الله بـ بصيرة.

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