تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا، لاربعيني قادم من الامارات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الخميس عن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية أكدت تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطبقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية يرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 15حالة حتى اليوم الخميس الموافق التاسع من أبريل دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم ١٥ هو سوداني في الأربعينيات من العمر قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة و يتلقى حاليا” الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

فيما أشارت التقارير الوبائية وفقاً للبيان إلى أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ ٢٣٨ حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.