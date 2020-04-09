الخرطوم: السوداني

قال وزير الشؤون الدينية و الاوقاف نصر الدين مفرح، إن التفكيك طال وزارة الاوقاف بإعادة تشكيل مجمع الفقة الإسلامي، موضحاً أن الخطوة تمت بناءً على توصية منه.

و اشار مفرح في منشور على حسابه في موقع (فيسبوك) الى انه وجد مجمع الفقة يعج بـ85% من عضويته بأئمة الحركة الإسلامية وشيوخ الفكرة والتنظيم والذي صدرت منه الفتاوي التي تتعلق بالشأن العام في شئون الدولة، و تابع : “التي كانت تتزيا بزي المخادعة للنظام وسطوته، فأتت باهتة وناقصة وذات أجندة وغرض”.

و اضاف: لذا كان لابد من تشكيل مجمع فقهي يحمل الأمانَة ويتحمل تبعاتها، ويمثل كل ألوان الطيف الديني المتسامح والمتعايش والمتنوع في السودان،.

و شمل القرار اعفاء نائب رئيس المجمع عبدالله الزبير، و الامين العام إبراهيم أحمد الشيخ، و العضو عبدالحي يوسف، و (32) عضواً بالمجمع

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