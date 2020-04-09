محاولة إغتيال عضوين في لجنة إزالة التمكين في غرب كردفان

الخرطوم: السوداني

تعرض عضوا لجنة إزالة التمكين بولاية غرب كردفان لمحاولة اغتيال امس الاربعاء.

وقال الناطق بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، إن أمين سر تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي ولاية غرب كردفان حسين بكار، والمحامي محمد ابراهيم إسماعيل تعرضا لمحاولة إغتيال.

وأوضح: تم إطلاق نار كثيف على السيارة التي كانت تقلهما من قبل مجموعة من كتائب الأمن الشعبي التي نصبت لهما كمين في مدخل مدينة المجلد في طريق عودتهما من اجتماعات لجنة إزالة التمكين بمدينة بابنوسة، مؤكداً أنه لم يصب أي منهما بأذى.

وأضاف: فقط تهشم زجاج السيارة التي كانت تقلهما.

مرتبط