الإبقاء على حظر التجوال من 6 مساء الى 6 صباحا

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، فيصل محمد صالح إن اللجنة أبقت على ساعات حظر التجوال في البلاد كما هو عليه من 6 مساءا إلى 6 صباحا.

و اوضح فيصل في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم الخميس، أن اللجنة استمعت لتقارير مفصلة من عدد من الجهات وبناءا على ذلك تقرر النظر في إمكانية زيادة ساعات الحظر خلال الأسبوع المقبل، و تابع: “لكن هناك مجالات لم تكتمل الاستعدادات فيها والمسأله متعلقة باصحاب المهن الهامشية”

و أعلن صالح عن والي الخرطوم تقدم بمقترح بالتدرج في في تقليل حركة المواطنين والأسواق، موضحاً ان اللجنة وافقت على تصوراته التي قدمها بالتجفيف التدريجي للاسواق خاصه الغير مرتبطه بالمعايش اليومية للمواطنين، و اضاف” ترك للولاية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الاتجاه”،مشيراً الى ان قرار إعطاء العاملين في الدولة من سن 55 سنه فما فوق بالتغيب عن العمل والحوامل واصحاب الأمراض المزمنة اللجنة ترك لمدراء الهيئات بالتصرف في هذا الامر حتى لا يتعطل دولاب العمل.

واكد فيصل ان اللجنة سمحت للصيدليات بالعمل 24 ساعة، بجانب السماح لاصحاب المخابز والعمال العمل داخل المخابز ليلا خلال ساعات حظر التجوال، موضحاً ان اللجنة رفضت كافة الاستثناءات التي قدمت اليها لإخلالها بالهدف الأساسي الذي من اجله فرض حظر التجوال وهو تقليل حركة المواطنين واختلاطهم مع بعضهم البعض.

في السياق أكد فيصل ان قرار إغلاق المعابر مؤقت ليس نهائي، واضاف من الوارد مراجعة القرار مع تحسن الأوضاع واتساع قدرات مراكز العزل، لافتاً الى ان اللجنة في انتظار تقارير وزارة الصحة حول تطورات المرض في السودان والدول المجاورة للتقرير بشأن السودانيين العالقين بالخارج.