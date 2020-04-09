تمديد التفاوض بين الحكومة و الجبهة الثورية الى مايو المقبل

الخرطوم: السوداني

اتفقت اطراف التفاوض في عملية السلام بدولة جنوب السودان جوبا، على تمديد فترة التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل.

ووقع على الاتفاق لتمديد فترة التفاوض كل من الجبهة الثورية السودانية والوساطة الجنوبية ليمتد من التاسع من أبريل الجاري إلى التاسع من مايو المقبل ورفع النص للحكومة السودانية للتوقيع عليه.

وأشارت الوساطة الى انه استنادا على أعلان جوبا لاجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١٩م ولفاجعة الرحيل المحزن للفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني رئيس وفد الحكومة السودانية للقضايا الأمنية ، رأت لجنة الوساطة والأطراف المتفاوضة رفع التفاوض لمدة أسبوع حدادا على روحه ومراعاة للظروف الحرجة التي يمر بها العالم خلال هذه الأيام لتفشي جائحة كورونا، مما عطل بدوره استئناف التفاوض بالجداول المحددة لها مسبقاً.

وأوضحت الوساطة أنها لجأت لمواصلة التفاوض غير المباشر في الأيام السابقة وقالت بما أن الفترة التي مددت للتفاوض من الثامن من مارس ٢٠٢٠م وحتى التاسع من أبريل ٢٠٢٠م قد انتهت، فقد تقرر من قبل الوساطة وموافقة اطراف التفاوض بتمديد فترة المفاوضات من التاسع من أبريل ٢٠٢٠م وحتى التاسع من مايو ٢٠٢٠م.

وقال الأمين العام للجبهة الثورية السودانية د. جبريل ابراهيم بحسب (سونا) اليوم الخميس، إن ظروف وفاة وزير الدفاع والظروف الصحية لجائحة كورونا التي أدت إلى تعطيل سير التفاوض، بالشكل المطلوب استدعت هذا التمديد،موضحاً أن الإرادة القوية لدى الأطراف ورغبتها الأكيدة للوصول إلى سلام شامل أدت إلى تمديد التفاوض لمدة شهر أملاً في ان يتحقق السلام.

واشار جبريل الى وجود مساع بين أطراف السودانية والوساطة والاتحاد الأوربي لمواصلة التفاوض عبر خاصية “الفيديو كونفرس” لحين زوال الأسباب التي تحول دون وصول الوفد الحكومي إلى جوبا.

ومثل الوساطة رئيس لجنة الوساطة الجنوبية لمفاوصات السلام الجنوبية المستشار توت قلواك، ووقع عن الجبهة الثورية قادة مكونات الجبهة الثورية بينما بعث النص ليوقع عليه لاحقاً الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لحكومة السودان.