شاهد مشاهير السودان مع “تحدي الصورة الإيجابية” في مواجهة إحباط “كورونا”

الخرطوم: ابومهند العيسابي

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة التحدي العالمية، من خلال نشر الصور التي تحمل أحداثًا إيجابية عبر حساباتهم؛ للخروج من حالة الخوف والتوتر التي تسود المجتمعات بسبب جائحة فيروس “كورونا”.

وتجاوب عدد من مشاهير السودان مع الحملة بصور مختارة لهم، للمشاركة في “تحدي الصورة الإيجابية” في مواجهة الأخبار السيئة حول “كورونا”.

وجاء المنشور “الموحد” الذي يسبق نشر كل صورة ” اطلب من الجميع، من الذين يعشقون الحياة الايجابية للانضمام للتحدي لنشر صورة إيجابيّة مُبهجة من معرضك.

صورة واحدة فقط، بدون وصف، الهدف هو اغراق الفيس بوك بصور ايجابية لنشر روح التفاؤل ورفع المعنويّات واستبدال حالة اليأس نتيجة انتشار الأخبار السلبية والصور السلبية.

وكانت مشاركة الداعية الإسلامي السوداني “محمد هاشم الحكيم ” بصورة تجمعه مع زميله الداعية “الشيخ محمد الامين اسماعيل” بسفوح جبل مرة غرب السودان التقطت في العام 2014.

بينما نشرت مراسلة قناتي العربية والعربية الحدث، ” رفيدة ياسين” صورة تجمعها بالموسيقار السوداني الشهير عبد الكريم الكابلي و علقت عليها: تاني حاجة في منتهى الإيجابية إنك تكون في رحاب فنان عظيم زي الدكتور عبد الكريم الكابلي بتحس كده كأنك فراشة في بستانه العامر بكل الجمال، في تحدي أحلى من ده؟.

كما شاركت الإعلامية “فاطمة الصادق” بصورة علقت عليها: قبلت التحدي وما لقيت صورة في تلفوني اجمل من صورتي دي مع الكابتن محمد موسي ،،مرعب الجماعه وكايدهم، خاصة ان الصورة دي جوه استاد محمد بن زايد في ابوظبي بعد ما شلنا كأس زايد حلال بلال زي مابقولو،،خدمة يمين وعرق جبين،،يبقي مافي اجمل من صورة بعد كاس جوي ومع واحد من ابرز نجومنا في الوقت الحالي.

وشهد “تحدي الإيجابية” على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً كبيراً من قبل الأشخاص العاديين من مختلف الجنسيات، كما انضم إليه عدد من المشاهير في جميع أنحاء العالم، في محاولة لمقاومة الطاقة السلبية التي باتوا يشعرون بها بسبب الحجر.

وأظهر هذا التحدي الكثير من الصور الإيجابية، ومنها خسارة العديد لأوزانهم أو استعادت نضارتهم وحيويتهم بعد استثمار أوقات الحجر في العناية بأنفسهم، ومنهم كذلك من استطاع استرجاع الروابط الأسرية القوية مع أفراد أسرته، والتي ضعفت بسبب انشغال أحد الوالدين بالخروج للعمل أو كليهما.