لليوم الثاني..مباحث التموين تداهم مخازن للسكر والدقيق والفول السوداني

الخرطوم: السوداني

داهمت مباحث التموين اليوم الخميس، عدد من المخازن المختلفة بولاية الخرطوم، و تم ضبط كميات مختلفة من السكر والدقيق والفول السوداني.

و أكد وزير الصناعة و التجارة مدني عباس َمدني، ضبط مصنع لإعادة تعبئة السكر بمحلية أمبدة الحارة 18 به عدد 2,900 جوال كبير وعدد 700 جوال صغير جاهز للتهريب، منوهاً الى أتخاذ الإجراءات القانوني اللازمة ضده مع نيابة حماية المستهلك.

– و أضاف مدني في حسابه على موقع (فيسبوك) أن مباحث التموين ضبطت مخزن بمنطقة الصافية محلية بحري به عدد 200 جوال سكر كبير مستورد، وتم أيضاً إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و في سياق منفصل كشف مدني عن ضبط مخزنين للفول السوداني بمحلية الخرطوم منطقة مايو مربع 35 بهما أكثر من 26,000 جوال فول سوداني

و أضاف بإستمرار حملات، التفتيش والمراقبة لعدد من المخازن والمخابز بولاية الخرطوم، فقد تم ضبط 600 جوال دقيق مدعوم مخزنة للتهريب والبيع بالسعر التجاري.

و قال مدني إن كل هذا الفساد والتهريب والتخزين، ساهم بصورة كبيرة في رفع أسعار السلع وندرتها، والمتضرر الأول منه هو المواطن السوداني، موكداً انهم على درب تفكيك وإبادة كل حلقات الفساد وتركات النظام البائد الذي سعى بكل جهده لزرع الفساد والشر في كل مكان وكل النفوس الضعيفة.