الصحة: طرحنا الإغلاق التام للبلاد أو ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع

الخرطوم: السوداني

طرحت وزارة الصحة الاتحادية خلال اجتماع انعقد اليوم بين مجلس الأمن والدفاع واللجنة العليا للطوارئ الصحية، الإغلاق التام للبلاد أو على الأقل ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللأزمة فيما يتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة والآليات اللازمة لذلك، والاستثناءات للعمل فيما يلي بعض السلع الاستراتيجية بجانب إعطاء فرصة ثلاثة أيام للمواطنين للاستعداد لفترة الإغلاق.

ونوه وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم في تصريحات صحفية إلى أن الحالة 15 التي تم الإعلان عنها اليوم تشير إلي انتشار محلي وليس مجتمعي وتمثل مرحلة هامة تستدعي تدابير عاجلة، مناشدا المواطنين الذين قدموا معه بالطائرة والذين خالطوه الإبلاغ عن أنفسهم لاخضاعهم للإجراءات الصحية حرصاً على سلامتهم.

وأضاف: ناقش الاجتماع الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية بالبلاد، كما ناقش مسودة قانون تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية والتهريب وتوقيع العقوبة الرادعة في تلك القضايا.

وتوقع أكرم صدور القانون بصورته النهائية بعد إضافة ملاحظات على القانون يوم السبت المقبل.