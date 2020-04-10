إعلامي يتلقى عدة طعنات بـ” سكين حادة” من عصابة نيقرز في طريق عمله بالخرطوم

الخرطوم: ابومهند العيسابي

تلقى شاب “متدرب” في الإعلام قسم الصحافة، عدة طعنات بآلة حادة “سكين”، من قبل عصابة نيقرز حاولت نهب هاتفه النقال، يوم أمس الخميس في طريق عمله إلى إذاعة الحياة بحي العمارات في الخرطوم،

وقال والد المجنى عليه “محمد المهدي”بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”، أن ابنه “أبوبكر” قد تعرض لإعتداء جبان من قبل ثلاثة أفراد من عصابات النيقرز في أحد شوارع العمارات بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان في طريقه إلي إذاعة الحياة ليقضي فيها فترة تدريبية مطلوبة لهم كخريجي إعلام.

وأضاف ” المهدي” اوقفوه هؤلاء الثلاثة وقد احاطوا به، آمرين إياه بتسليمهم هاتفه وما معه من نقود، حاول ابني الدفاع عن نفسه بضرب الذي أمامه، إلا أن الآخرين هجموا عليه بسكاكينهم، وسددوا له عدة طعنات قبل أن ينهبوا هاتفه ونقوده.

وتركوه سابحاً في دمائه وهربوا على دراجة بخارية، إلى أن أسعفه أحد المارة إلى مستشفى إبراهيم مالك حيث يُعالج بها حالياً.