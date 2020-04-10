قليل من الملح عمار أبوشيبة

حجة (الرياض) في حلتنا زولة بركة وبتحب الواجب ما بتتاخر على زول في سمح كان أو شين، و رغم العمر والمرض إلا والله نشيطة جداً لمن مَعقدة بنات الحلة خلي النسوان .

المرة الفاتت كان في عزاء في الحِلة، الوفاة حصلت الفجر وربنا أخد أمانته حجة (الزينة) البتبيع (الداندرمة) اتوفت، اها أول زول وصل وجاب حاجات الغسيل والكفن كانت حجة (الرياض)

جات ومعاها ترمسين (شاهي) وقهوة لاقيتها جمب باب البكا دميعاتها نازلة حضنتني وقالت لي :

” الدنيا أصلها كَدي ما بتدور جمع الحبايب ، (الزينة) أختي ماتت خلاص ومشت المكسينة لربها، ما ضاقت للدنيا دي طعم عمرها كلو تبيع الداندرمة هي ووليداتها ربتهم بالحلال والبسيط ” .

قلت ليها :

” خلاص كفاية يا حجة (الرياض) إنتي عيانة والقلب متعبك ” .

قالت لي :

” قلب شنو يا (المبروك) ؟! – مرض القلب دا قَدُر ما حاول يطويني ما قِدِر ، أكان في شي طواني إلا موت (النور) ولدي ” .

و أضافت :

” أها اسي انا تاني ما حاشوف (الزينة) تاني ” ؟!

ودورت تبكي بصوتها الحنين وحلفت كان تقعد راجيه المرحومة جمب الباب .

أول ما خلصنا الغسيل وبدينا نمرق للدفن نادتني حجة (الرياض) قالت لي :

” أمش بيتي سريع خش الاوضة الجمب البرندة في دولابي الرف التاني على اليمين في عطر واحد ماف غيرو جابو لي الطيب ود نوال من المدينة المنورة ، جيبو النعطر بيه المرحومة كان نفسها تزور النبي بس إلا ظروفها ما سمحت وأنا قلت أصلها وأديها العطر قبل يومين بس الموت عزَّال وبعرف يختار يا حليك يا(الزينة) .

مشيت سريع جبت العطر حسب الوصف أول ماشلت العطر وقعت من تحته ورقة (فلسكاب) مطبقة شلتها من الأرض ورجعتها وأنا طالع سألت نفسي سؤال يا ربي الورقة دي فيها شنو؟ كنت محتار لعدة أسباب اول شي حجة الرياض ما بتعرف تكتب أو تقرأ وكان عندها ولد واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يُقال إنه اتوفى قبل فترة طويلة بعد أن كان مفقودا .

طيب الورقة دي فيها شنو ؟ المهم رجعت وفتحت الورقة، أول شي مكتوب فيها وصية الحاجة الرياض الزين البدري بعد مماتها ..

تاريخ كتابة الوصية 1989 م ..

بيتي ملك لجناي وملك جناي للمساكين ..

النور ولدي هدية الله لي وانا قبلتها جاني بعد عُمر وتعب سنين، دحين يا النور ولدي انت الله شال منك الرأس واداك القلب وانا عارفاهو قايدك صح لأنك (مبروك) وفيك الله (ختَّا) حكمته .

انت أسَّي يا النور كبرت وبقيت راجل وانا أصلي ماشايفاك مرضان ولا (متخلف) بل انت أنصح قلب شفته وأحن بشر لاقيته .

انت عارف يوم ولادتك الدايه (رابعة) قالت الجنا دا ميت الله يخلف عليكم وانا حساك حي داير تمرق في الوقت داك تعبت شديد لأنك جنا سبعة شهور، اها غمرت وفقدت الوعي الشي المتذكراهو يا النور انو النبي صلاة ربي عليه جاني في المنام والله جد وبشرني بيك انك خير لآخر يوم في الحياة ، بتذكر يوم وديتك الروضة قالوا ما بستقبلوا ذوي الاحتياجات الخاصة والمديرة الجاهلة قالت الروضة ما حتفيدو بشي وديهو الخلوة يمرقو ليه الجن الفي راسه دا .

اليوم داك زعلت شديد بس اتذكرت بشارة النبي انك خير يا النور ، صحي نسيت شي السماك النور شيخ الريح بخيت إمام المسجد في الحلة لأنك وقت جيت الكهربا دخلت الحي يدوب وكان في 100 حافظ للقرآن تخرجوا من المسيد، وانت نور عيوني الماشافت جني غيرك، الشي العاوزاهو منك ي النور ابقى طيب وما تنسى انك بتشبه ابوك الماك شفته ولاهو شافك .

بيتي دا كتبتو ليك يا النور ما عارفه كيف ممكن تعيش فيه براك بس انت بركة معاك الملائكة وما تنسى تزورني يا النور النبي فيك ما تنسى براك عارفني وحيدة ..

العفو لله والرسول .. راضيه عنك كامل الرضى ..

انتهت الوصية الى هذا الحد ولعمري لم اقرأ وصية كهذه في حياتي من غير ان اشعر وضعت الوصية في جيبي وخرجت فوجدت ان الجنازة قد تحركت فلم أستطع العودة لحجة الرياض وقلت العطر ممكن أعملوا انا محل الدفن .

المهم مشيت طوالي معاهم وبعد أن خلصنا إجراءات الدفن جانا تلفون من الحلة انو حجة الرياض تعبت وعاوزين عربية توديها المستوصف رجعنا سريع لقينا في زغاريد في الحلة والنَّاس بتكورك ( النور رجع النور رجع ) .

من فرحتي جريت لبيت حجة الرياض أبشرها ، لقيت النور قدامي وشكله م اتغير كتير ياهو النور البعرفو لي 30 سنة ورغم غيابو 10 سنه وخبر موته، بس النور كان حزين جدا ودميعاتو نازله ومكتوم م قادر يبكي وبعد تعب حتن تفهم كلمة منو وهو بيقول (الجابني شنو الجابني شنو) .

استغربت من كلامه وبديت اسأل في شنو قالو لي حجة الرياض اتوفت بعد شافت النور رجع، ما صدقت دخلت جوة عشان أكذب الناس وأشوفها حية.

بس فعلاً اتوفت وطلعت برا عشان أقول للنور انت جيت بركة ولأنك خير دي وصية امك بس ما لقيته ، وفِي يدي الوصية وعطر المدينة المنورة كوركته النور وين قالوا : النور هرب من الحلة مشيت في كل مكان اكورك انت جيت لأنك خير ياااااا النور لأنك بركة يا النووررررر .. سامعني يااا النوورر ؟!!

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