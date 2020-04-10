الأسواق تستقبل رمضان بزيادة مضاعفة في التوابل

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد أسواق التوابل بالخرطوم وأم درمان ركودا حادا وضعفا في حركة الشراء وزيادات كبيرة في الأسعار.

وقال بعض التجار لـ(السوداني) امس ، ان زيادة الأسعار سببها ارتفاع الدولار خلال الفترة الحالية، وقال تاجر توابل بسوق ام درمان عبدالسميع احمد لـ(السوداني) امس ، ان بعض أنواع التوابل تضاعفت أسعارها (3) مرات مقارنة بأسعار الموسم الماضي ، لارتفاع أسعارها من مناطق الإنتاج ابتداء من زراعتها ، مبينا ان سعر رطل الجنزبيل قفز من (120) الى (200-250) جنيها، وقال ان كافة اسعار التوابل غالية نتيجة لارتفاع الدولار أما سعر الثوم فقفز الى(80)جنيها للرطل والكسبرة من (60) لـ(120) جنيها ورطل الشمار (100) جنيه أما سعر الكركدي (40) جنيها للرطل كما تباينت أسعار التبلدي والعرديب ما بين (40-50) جنيها للرطل ووصف القوة الشرائية بالضعيفة في ظل دخول جائحة كورونا وفرض الحظر .

وأضاف التاجر بالخرطوم احمد آدم ان هنالك عدم استقرار في أسعار التوابل وكساد في السوق وركود بسبب ضبابية الرؤية في ظل الارتفاع المستمر في سعر الصرف ، مبينا ان سعر رطل البن قفز الى (250)جنيها بدلا من (70-150) جنيها ، ورطل الحبهان(300) وهو الأغلى سعرا من بين التوابل ، لافتا لضعف الطلب على التوابل هذا الموسم استعدادا لشهر رمضان مقارنة بالموسم الماضي ، مبينا ان سعر رطل الفلفل الأسود (250) جنيها وربع الكبكبية (660) جنيها والعدسية (250) جنيها .

وتوقع تاجر التوابل بالسوق العربي التاج عوض زيادة الأسعار مع قرب شهر رمضان نتيجة لزيادة الطلب عليها ، محملا ارتفاع الدولار مسئولية هذه الزيادات وقال ان هنالك تراجعا كبيرا في كمية مشتريات التوابل من قبل المواطنين ، مبينا ان سعر الغرنجال (120) جنيها للرطل كاشفا عن وجود شح في الثوم المستورد بسبب فيروس كورونا لاستيراده من الصين والموجود في السوق قفز سعره من (70) الى (200) جنيه للرطل والقرنفل (400)جنيه وجوال الويكة (17) الف جنيه والعرديب (40) جنيها للرطل وسعر القرفة(360) جنيها بدلا من (90)جنيها للرطل ،فيما قفز سعر الشمار الى (200) جنيه للرطل بدلا من (160-170) جنيها ، وتابع : زيادة الأسعار بلغت نسبة (1000%) في التوابل ، وقال ان هذه الزيادات تزيد معاناة المواطن والتاجر لإحجام الأول عن الشراء وتعرض بضائع الآخر للكساد .

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