ارتفاع إيجارات الشقق جنوبي الخرطوم لـ(20) ألف جنيه

الخرطوم : الطيب علي

كشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية عن تراجع كبير فى حركة البيع بسبب الظروف الحالية لجائحة كورونا ما أدى الى توقف التعاملات والتسجيلات للأراضى، مشيرين لمعاناة سوق العقارات من الركود في عمليات البيع مقابل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات الى نحو غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار كافة مواد البناء الى جانب أسعار الدولار بالسوق الموازي .

وقال صاحب وكالة البروج السياب علي نصر الله في حديثه لـ( السوداني ) ان هناك نقصا كبيرا في عمل الوكالات حاليا بسبب الظروف الصحية وتابع تراجع العمل بنحو 50% مشيرا الى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير حاليا، ولفت الى أن سعر المتر المميز بمنطقة اركويت مربعات 81 و71 ارتفع من 50 الى60 الف جنيه لجهة ارتفاع أسعار الدولار خاصة ان كثيرا من العقارات يتم تقييمها بالدولار مع التدني المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بينما ارتفع سعر المنزل الجاهز من طابق ارضي الى حوالي 35 مليون جنيه فيما ارتفع سعر الايجار للشقة من غرفتين لمناطق الطائف وبري وأركويت من 18 الى 25 الف جنيه.

وأشار تاجر العقارات جنوبي الخرطوم احمد عمر في حديثه لـ( السوداني ) الى ارتفاع سعر المنزل الجاهز من طابق واحد بمنطقة جبرة والصحافة والامتداد 20 مليون جنيه ومن طابقين الى 30 مليون جنيه بينما بلغ سعر الايجار للشقة من غرفتين في ذات المناطق 20 الف جنيه عوضا عن 15 الف جنيه سابقا ولفت تاجر العقارات بمنطقة شرق النيل سليمان احمد فى حديثه لـ( السوداني( الى ارتفاع سعر المتر في مناطق الفيحاء والجريف الى 30 الف جنيه فيما يبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق واحد 18 مليون جنيه ومن طابقين 25 مليون جنيه فيما يتراوح سعر الإيجارات في ذات المناطق لثلاث غرف مابين 15 الى 20 الف جنيه، مشيرا الى ان سعر المتر ارتفع في مناطق بحري الى 35 الف جنيه والمنزل من طابق واحد 20 مليون جنيه ومن طابقين 35 مليون فيما يتراوح سعر الإيجار مابين 15 الى 20 الف جنيه، مشيرا الى أن سعر القطعة 300 متر في بعض المربعات بمنطقة صالحة يتراوح مابين 2 الى 2.5مليون جنيه.

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