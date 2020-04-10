استمرار أسواق البيع المخفض المباشر بولاية الخرطوم

الخرطوم: رحاب فريني

أكد مدير أسواق البيع المخفض المباشر بصندوق التنمية الزراعية بولاية الخرطوم أسامة الزبير استمرار أسواق البيع المباشر طيلة أيام الأسبوع موزعة على محليات ولاية الخرطوم

وقال لـ(السوداني) ان الأسواق تبيع الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء واللحوم المصنعة بالأسعار المخفضة ، مشيرا الى ان الأسواق موزعة بكافة الوزارات بجانب محلية الخرطوم في منطقة الديم وأبو حمامة وطلمبة بشائر، وأضاف محلية ام درمان موزعة على الأسواق بالعرضة وأمبدة ومحلية كرري وصينية كوبري الحلفايا وسوق الأحد. وفي شرق النيل موزعة في الأسواق على حلة كوكو ومرابيع الشريف ومحلية شرق النيل وسوق الاثنين، مشيرا إلى أن سعر كيلو الفراخ بلغ (205) وطبق البيض (190) جنيها وسعر كيلو السجوك (120) جنيها، وكيلو اللحم (330) جنيها والصافية (360) جنيها وكيلو البطاطس (35) جنيها والباذنجان (30) جنيها والجزر (25) جنيها وكيلو البامية (65) جنيها وكيلو الطماطم (20) جنيها.

ورهن الزبير تراجع الأسعار لـ(25%) من الأسعار الحالية ، حال تلقي صندوق تنمية الزراعة لدعم من البنك الزراعي أو المخزون الاستراتيجي، كاشفا عن زيادة أسطول العربات وزيادة دعم المنتجات.

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