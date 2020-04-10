نيويورك تستخدم قبورا جماعية لدفن ضحايا كورونا

نيويورك: وكالات

ظهرت صور توابيت يُهال عليها التراب في مقابر جماعية في مدينة نيويورك، وسط ارتفاع معدلات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا.

وظهر عُمّالٌ يرتدون سترات وقائية بينما يهيلون التراب على توابيت متراصة في حُفر كبيرة.

وتُخصّص مدافن هارت آيلاند منذ أكثر من 150 عاما لسكان نيويورك ممن ليس لهم أقارب أو غير القادرين على تحمُّل تكاليف الدفن.

وتضم ولاية نيويورك حالات إصابة بفيروس كورونا تزيد على حالات الإصابة بالفيروس في أي دولة على حدة، بحسب آخر الإحصاءات.

وأكدت السلطات في نيويورك حتى أمس الخميس إصابة 159,937 بفيروس كورونا مات منهم سبعة آلاف.