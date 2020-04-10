فيروس كورونا: ملكة جمال إنجلترا تعود لعملها كطبيبة

لندن: وكالات

قالت ملكة جمال إنجلترا إنه “من الطبيعي” أن تقرر العودة إلى مهنتها القديمة كطبيبة متدربة في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا.

وعادت الأخصائية في الأمراض التنفسية، باشا موخرجي، من الهند، حيث كانت تقوم بأعمال خيرية لتلتحق بالعمل في هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

ومن المفترض أن تبدأ الشابة ذات الـ 24 عاما عملها في مستشفى بوسطن بيلغرم في مقاطعة لينكونشير الأسبوع المقبل.

وقالت لبي بي سي: “أفتخر بأمرين: حصولي على لقب ملكة جمال إنجلترا، وعملي في قطاع الصحة الذي هو مدعاة فخر وطني”.

وكانت الشابة في زيارة للهند كجزء من رحلة للقيام بنشاطات خيرية إنسانية كان من المقرر فيها أن تجوب دولا آسيوية من بينها باكستان، وعندما بدأت معالم أزمة تفشي الفيروس في بريطانيا تتضح، أرادت أن “تشارك بحمل جانب من العبء” في مكافحته.

وتقول: “شعرت أنه من غير العدل أن ارتدي الملابس وأتجمل في مكان آمن في حين يُخاطر زملاء لي بحياتهم على الجبهات الأمامية” لمكافحة الفيروس.