عقب التطورات الأخيرة الهلال يرجئ جمعيته العمومية ويزف البشريات

خاطب مجلس إدارة نادي الهلال اتحاد كرة القدم السوداني مطالبا بتأجيل الجمعية العمومية للنظام الاساسي من يوم 18 إبريل الحالي لتقام يوم اﻹثنين الموافق 18 مايو للعام الجاري، وتأتي الخطوة من قبل مجلس الهلال حفاظا على سلامة أعضاء النادي من خطر الأصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا، والتي طالبت فيه الجهات الصحية المختصة بالابتعاد عن التجمعات ضمن طرق الوقاية الصحية.

على صعيد متصل زف مجلس إدارة نادي الهلال البشريات للأعضاء مطالبا إياهم بالاستعداد لقيام الجمعية العمومية الشهر المقبل ومناقشة النظام الأساسي ليكون دستورًا يحتكم اليه أهل الهلال بعد اجراء التعديلات التي تتماشى مع المرحلة وتستوعب كل التغييرات المطلوبة ، وبذلك تكون الفرصة مواتية للأعضاء الراغبين في تجديد عضويتهم للمشاركة في الجمعية العمومية بعد نهاية فترة انتشار وباء كورونا، شريطة أن يتم ذلك بالطريقة التي تراعي سلامة الاعضاء أولا وأخيرا بناء على الموجهات السابقة لوزارة الصحة والجهات المعنية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الهلال التزامه التام بكل تعليمات السلامة، وتنشيط الجانب التربوي لهذا الكيان العظيم دعما لمسيرة مكافحة الوباء والحد من انتشاره داخل السودان، على أمل أن تعقد الجمعية العمومية بحضور مشرف يتنفس أجواء الديمقراطية في نادي الحركة الوطنية.

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