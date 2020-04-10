حارس الهلال في تصريحات مثيرة يونس الطيب: نتدرب بانتظام ونستهدف الدوري ولو في نهاية العام

كشف حارس مرمى فريق الهلال يونس الطيب عن استمرار تدريباتهم التحضيرية البدنية بطرق محددة، تراعي بشكل كبير الجانب المتعلق بالحفاظ على المخزون البدني وعدم زيادة الوزن، مؤكدا أن جائحة كورونا الاخيرة جعلتهم يلتزمون في مسألة التواصل الاجتماعي.

وقال الطيب إنه على الصعيد الشخصي يولي مسألة التدريبات المنفردة اهتماما كبيرا نسبة لأن الرشاقة والوزن المثالي من أهم مقومات نجاح أي حارس مرمى، وتحدث الطيب عن هدفهم الاساسي كلاعبين بعد وداع المسابقة الإفريقية وقال إن هدفهم الأبرز خلال هذا الموسم هو تحقيق بطولة الدوري الممتاز التي تشهد صراعا وتنافسا محتدما فيما بين الأندية، وقال الطيب بأنه يتوقع عودة عجلة الدوري الممتاز للدوران من جديد وقال حينها سنعمل على تحقيق الانتصارات المتبقية للتتويج بلقب الدوري.

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