مدرب الأحمال التونسي للأزرق يطمئن على سير الإعداد

أبدى المعد البدني التونسي لفريق الهلال الدكتور معاذ هرازي إهتماما كبيرا بالنسبة لمسألة سير الإعداد الخاص بفريق الهلال على المستوى الفردي للاعبين، حيث ظل هراوي متواصلا مع جميع اللاعبين عبر منصات التواصل الإجتماعي مخضعا اللاعبين لتدريبات محددة تراعي في المقام الاول عملية الحفاظ على الوزن وتقوية عضلات الصدر والبطن ومن ثم تمارين استطالة.

وظل هراوي يبذل مجهودات جبارة في تأهيل لاعبي الهلال بدنيا خلال الفترة الأخيرة حيث مثلت اللياقة البدنية إحدى نقاط القوة بالنسبة للفرقة الهلالية خلال المباريات التنافسة المحلية والإفريقية.

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