تجمع المهنيين يطالب بإقالة مدير عام الشرطة و يتهم السلطات بالتساهل في انفاذ القانون

الخرطوم: السوداني

إتهم تجمع المهنيين السودانيين السلطات بالتساهل في انفاذ القانون، و حسم مسيرات الزحف الاخضر و بقايا النظام البائد.

و طالب التجمع في بيان اليوم الجمعة، بعزل كل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية لتصبح أكثر مهنية وقومية.

و في وقت طالب فية بإقالة مدير عام الشرطة الفريق عادل بشائر، و منح وزير الداخلية صلاحيات أوسع، و تابع” و استمرار وزير الداخلية بصلاحيات محدودة وعدم تمرير قانون إصلاح جهاز الشرطة أمر معيب وخلل لابد من معالجته بصورة عاجلة” .

و برر طلبه بأن فلول النظام البائد وواجهاتهم يعملون من أجل عرقلة التحول الديمقراطي بتخريب الاقتصاد و خلق فوضى ومحاولة تأليب الشارع ضد حكومة الثورة، مستغلين تساهل مؤسسات الحكم الانتقالي وعدم تعاملها بجدٍ وحزم مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية، وتباطؤها في تصفية جيوب نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، معتبراً الامر غير مبرر.

في وقت طالب فيه رئيس الوزراء بإستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بضرورة تعيين مدير عام للشرطة من المنحازين للثورة يعمل على إعادة بناء الجهاز الشرطي ليصير أكثر قومية ومهنية، مستجعلاً تكوين جهاز الأمن الداخلي و تبعيته لوزارة الداخليةو إستيعاب السودانيين الشرفاء في المؤسسة