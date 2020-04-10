في آثار اقتصادية صادمة لـ”كورونا” .. القطاع الخاص السعودي يمنح منسوبيه الأجانب إجازة مفتوحة “بدون رواتب” ويمكنهم من المغادرة إلى بلدانهم

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

قررت بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السعودية منح منسوبيها الأجانب إجازة مفتوحة بدون رواتب مع تمكينهم من المغادرة إلى بلدانهم، بسبب توقف النشاط، نتيجة الاحترازات المفروضة في مواجهة جائحة “كورونا”.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية تعميماً حصلت عليه ” السوداني الإلكترونية” جاء فيه: تقدم الوزارة خدمة تمكين مغادرة الوافدين إلى بلدانهم، وذلك بتقديم طلب من المنشاة بمغادرة عمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع الرحلات خارج المملكة.

وقال أحد السودانيين المقيمين بالمملكة لـ “السوداني الإلكترونية” أنهم يعيشون ظروفاً صعبة في ظل توقف رواتبهم، وقصورها على مبلغ زهيد لايتجاوز الـ 500 ريال والتي لاتكفي حتى للإعاشة، مناشداً السلطات السودانية باستثنائهم بالدخول إلى بلادهم.

يُذكر أن الحكومة السعودية تتحمل 60% من راتب العامل السعودي بالقطاع الخاص، الموقوف راتبه بسبب توقف نشاط المؤسسة، ولا ينطبق ذلك على العاملين من الوافدين الأجانب.