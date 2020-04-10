إسترداد156 قطعة أرض من رموز النظام السابق

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة إزلة التمكين قرارً باسترداد (99) قطعة أرض، َو وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، منوه الى ان تلك القطع جزء من القطع المسجلة باسمه في حدود 343‪قطعة، لافته الى أن هناك قطع أرض تم التصرف فيها.

و قال عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن اللجنة اصدرت قراراً باسترداد (32) قطعة أرض من مدير عام قوات الشرطة الأسبق ووالي الخرطوم الأسبق هاشم عثمان الحسين، فضلا عن استرداد قطعتين أرض من وزير الزراعة الأسبق عبدالحليم المتعافى، على يتم تسجليها بإسم وزارة المالية.

و قال طه إن اللجنة تعمل على استرداد (3) الف قطعة أرض من رموز النظام البائد.