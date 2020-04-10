الفكي: نحن في حرب مفتوحة مع النظام السابق

الخرطوم: السوداني
قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي إنهم في حرب مفتوحه مع التنظيم و سنواجه مزيد من الإجراءات القوية، منوهاً الا انه ستكون هناك دعوات تشن هجوماً على اللجنة لانها وصلت الى مواطق ستجعل أعضاء النظام السابق يصرخون و يطالبون بتخفيف الإجراءات.
و أضاف: نحن نواصل عملنا رغم الظروف الصحية و الاجازة، و برر ذلك لان ازالة التمكين من اهم مطلوبات الثورة و مرتبطة بالظرف الاقتصادية و السياسي، لان من خرجوا كانوا يريدون تفكيك النظام لصالح الوطن.
و أكد الفكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، استمرار عملهم رغم ببطء سير العمل، الا انهم يعملون بصورة يومية، مشيراً الى أن اللجنة تعمل على دراسة لاسترداد اكثر من 2000قطعة أرض، الا أنها لا تزال تدرس بعض الملفات للتأكد أكثر.
معتبراً قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية من أكبر القرارات التي إتخذتها اللجنة منذ تكوينها.