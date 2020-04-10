الفكي: نحن في حرب مفتوحة مع النظام السابق

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي إنهم في حرب مفتوحه مع التنظيم و سنواجه مزيد من الإجراءات القوية، منوهاً الا انه ستكون هناك دعوات تشن هجوماً على اللجنة لانها وصلت الى مواطق ستجعل أعضاء النظام السابق يصرخون و يطالبون بتخفيف الإجراءات.

و أضاف: نحن نواصل عملنا رغم الظروف الصحية و الاجازة، و برر ذلك لان ازالة التمكين من اهم مطلوبات الثورة و مرتبطة بالظرف الاقتصادية و السياسي، لان من خرجوا كانوا يريدون تفكيك النظام لصالح الوطن.

و أكد الفكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، استمرار عملهم رغم ببطء سير العمل، الا انهم يعملون بصورة يومية، مشيراً الى أن اللجنة تعمل على دراسة لاسترداد اكثر من 200‪0قطعة أرض، الا أنها لا تزال تدرس بعض الملفات للتأكد أكثر.

معتبراً قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية من أكبر القرارات التي إتخذتها اللجنة منذ تكوينها.