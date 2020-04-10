تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تأكيد حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي 17 حالة حتى مساء اليوم الجمعة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

واشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم 16 لرجل سوداني في الخمسينينات من العمر قادم من تايلاند عبر الامارات بتاريخ ٢١ مارس.

أما الحالة رقم 17 فهو سوداني في الستينيات من العمر ليس له تاريخ سفر خارج البلاد و لم تثبت إجراءات التقصي حتي الان مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه، مؤكد المريضان يتلقلا الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

و أشارت التقارير الوبائية الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ 238‪ حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.