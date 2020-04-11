شاهد بالفيديو “الشيخ مهران” ينتفض ويتحدى عضو بـ”مجلس السيادة” بمناظرة على وسائل الإعلام

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

تحدى الداعية الاسلامي المعروف د. مهران ماهر عثمان، عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، أن يناظره في مناظرة بأي وسيلة إعلامية بعنوان : هل الإسلام يأصل إلى خطاب الكراهية؟ مضيفاً أرجو أن يقبل بها، جاء ذلك خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد السلام بحي الطائف، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال “مهران” ربنا يأمرنا إذا حاورت أحداً أن تختار أحسن الألفاظ، متسائلاً هل هذا دين يأصل لخطاب الكراهية.

مضيفاً أن هؤلاء فى غفلة من الزمان صارت الولاية لهم علينا اسأل الله أن يجعل“قحت” اثراً بعد عين وان يعجل بزوالهم.

وكان “التعايشي” قد ظهر في مقطع فيديو قبل توليه منصب عضو السيادة أعيد تداوله بمنصات التواصل الإجتماعي، قال فيه: أن لخطاب الكراهية جذور ثقافية ودينية، مردفاً لازم نكون واضحين الثقافة العربية والدين الإسلامي فيه كثير من المفاهيم التي تنطوي على استحقار النوع والجنس، هذا موضوع لازم نقر به اي حضارة عندها حاجات كويسة وحاجات ما كويسة.

يُذكر أن الشيخ “مهران” كان من أبرز المشائخ المساندين للثورة السودانية، وعُرف بأداء خطبة الجمعة وإمامة الثوار المعتصمين بمحيط القيادة العامة للجيش في العام الماضي بالخرطوم.

ولاقى المقطع ردة فعل واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، انتقلت بعدها إلى منابر الجمعة.