صحيفة(السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 11 أبريل 2020‪

السوداني:

تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا و”الصحة” تتابع”66″ حالة اشتباه بمنازلهم

مصادرة”153″ قطعة أرض من كرتي والمتعافي وهاشم الحسين

ضبط طلاب ينفذّون مخططًا أجنبيًا لترويج المخدرات

رئيس الأركان: تفاهم كامل ومستدامٍ مع إثيوبيا لتأمين الحدود

الصيحة:

تفاصيل جديدة عن ليلة القبض على المخلوع

مناوي لـ”الصيحة”: القضايا الجوهرية ما زالت عالقة

“قوى الحرية” تطالب الحكومة بتغيير العملة

مباحثات عسكرية بين السودان وإثيوبيا بالخرطوم

حمدوك: الاعتداء على الكوادر الطبية”مشين”

إغلاق مخبز ينتج”52″ ألف رغيفة يوميًا إثر اشتباكات بسبب”كورونا”

المواكب:

مصادرة”150″ قطعة استولى عليها”كرتي والمتعافي والحسين”

إلغاء تسجيل”الدعوة الإسلامية” وأيلولة أصولها لـ”المالية”

“المهنيون” يطالب بعزل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن

السلطات تغلق سوق”ليبيا” وسوق”أبو زيد”

فتح المعابر مع مصر أمام حركة الشاحنات

تحرّكات مريبة وسط أنصار المخلوع لتنفيذ احتجاجات في”17″ ابريل

استقالات جماعية بمستشفى الضعين وتصاعد الخلافات بين الوالي وأطباء

التيّار:

“الكورونا” تجبر الملايين على إحياء ذكرى سقوط المخلوع من المنازل

البرهان يطالب أبي أحمد بسحب القوات الإثيوبية من أراضٍ سودانية

تجمّع المهنيين: السماح بمسيرات”الفلول” تساهل غير مبرّر

مصادر لـ”التيّار”: قوات إثيوبية توّغلت في أراضٍ سودانية وشرعت في تقديم خدمات

تحالف الحرية والتغيير يسلّم الحكومة طلبًا مستعجلاً لتغيير العملة

الانتباهة:

المالية: ميزانية جديدة الأسبوع المقبل

استرداد”99″ قطعة أرض من علي كرتي

الحرية والتغيير تسلّم الحكومة طلبًا مستعجلاً لتغيير العملة

اتفاق عسكري لضبط الحدود مع إثيوبيا

مسؤول بالمالية: لن نرفع الدعم وسوف نوجهه لمستحقيه

عادل خلف الله:”60% ممن يملكون الكتلة النقدية يوجهونها لتخريب الاقتصاد والمضاربات

حمدوك وسلفاكير يبحثان جهود تحقيق السلام

المجهر السياسي:

“البرهان” و”حميدتي” يلتقيان الوفد العسكري الإثيوبي بالخرطوم

قوى الحرية والتغيير تطالب بقرارٍ عاجل لاستبدال العملة لكثرة تزويرها

إيقاف مصنع”سوداني ـ صيني” يصنّع مادة ممنوعة

الأهلي شندي يعاني في موسم الأزمات

أخبار اليوم :

إلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية وإسترداد أراضي كرتي والمتعافي وهاشم الحسين.

إتفاق عسكري سوداني أثيوبي لضبط الحدود بين البلدين.

إغلاق سوقي ليبيا وابوزيد للتعقيم ومكافحة جائحة الكورونا.

مصادر لـ (أخبار اليوم) : رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية مرهون بتفكيك النفوذ الاقتصادي للإسلام السياسي.

الجريدة :

قوي الحرية تطالب الحكومة بتغيير العملة

مدير الأصول بمالية الخرطوم يكشف عن تجاوزات 40 شركة تساهم فيها الحكومة

إيقاف مصنع صيني ينتج مادة الثيوريا بدون صديق من وزارة المالية

تجمع شباب ابو جبيهة يتهم شركة الاعتماد للتعدين بدفع أموال لرموز النظام البائد

إغلاق سوق ليبيا ليومي الجمعة والسبت

مهران يشن هجوما على التعايشي

حكايات :

الحكومة تدرس تغيير سريعا للعملة

الجبهة الثورية تتهم قوي التغيير بعرقلة عملية السلام

معاش شهري لأسر المفصولين الذين توفاهم الله

انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك

إيقاف مصنع ينتج مادة عالية السمية

بعد مباحثات استمرت ل 7 ساعات اتفاق سوداني إثيوبيا على ضبط الحدود ومحاربة الجريمة العابرة

