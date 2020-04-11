ضبط طلاب ينفذون مخططا (أجنبيا) لترويج مخدرات بالخرطوم

الخرطوم: محمد أزهري

أوقفت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية طلابا جامعيين، ينفذون مخطط وافد أجنبي لترويج وانتشار أخطر أنواع المخدرات بالخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث الفيدرالية رصدت معلومات مهمة لنشاط أجنبي لاحد دول الجوار الشرقي ،، يستغل طلابا بالمال في ترويج أخطر انواع الحبوب المخدرة (اللجة)، والحشيش، بأحياء شرق الخرطوم الرياض والطائف والمعمورة والمنشية. وأضاف المصدر أن هؤلاء الطلاب ، يستأجرون شقة بأحد احياء الخرطوم ، لممارسة نشاطهم بالتنسيق مع الأجنبي، مشيراً إلى الفريق نجح في تحديد موقع الشقة وداهمها بموجب أمر تفتيش من النيابة وألقى القبض على 4 بعد التحري معهم اتضح أنهم مستغلون من الأجنبي في عمليات الترويج والتوزيع بتلك الأحياء مقابل المال، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الحبوب المخدرة (اللجة) والحشيش، وتم العثور على، قطرات عيون تستخدم عقب تعاطي الحبوب، وأبان أن الشعبة دونت ضدهم بلاغات من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ورصدت تحركات المتهم الأجنبي توطئة للقبض عليه.