(الأشقاء) : اكتمال سد النهضة مرتبط بضمان حقوق الدول المعنية

الخرطوم : السوداني

قال رئيس حزب الأشقاء عادل إبراهيم حمد إن على إثيوبيا المنتفعة بسد النهضة التاكيد على ضمان حقوق السودان ومصر. وأشار في تصريح لـ(السوداني) إلى أن أمراً بأهمية و خطورة الحقوق المائية ليس متروكاً لدولة المنبع لتتصرف كيفما تشاء, بل هو مرهون بالقانون الدولي للمياه لسنة 1997م الذي يضمن حقوق الدول المعنية ويحميها من الآثار السالبة المحتملة . وعليه فإن المفاوض السوداني مطالب بالتركيز على معرفة الحقوق المائية للسودان بعد ملء بحيرة السد , وهي حقوق ما تزال غامضة وليست بالوضوح الموجود في اتفاقية 1959م. وأشار حمد إلى خطورة الاكتفاء بمزايا تتضاءل أمام الحقوق المائية مثل تقليل الإطماء و الحد من أخطار الفيضان.

و أضاف أن الدول المعنية ملزمة قانونياً وأخلاقيا بحماية الاستقرار في الإقليم بالحرص على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث أو ـ على الأقل, لا يضر بإحداها .. وقال إن الحل قد يتمثل في تبني رؤية متكاملة تشمل الأنصبة المائية و الإمداد الكهربائي و مشاريع تنموية زراعية إثيوبية خارج نطاق بحيرة السد ومشاريع أخرى خارج إثيوبيا .