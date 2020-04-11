جامعة الجزيرة : تخصص قاعة الكاشف لفاقدي المأوى بودمدني

ودمدني / عمران الجميعابي

اعلنت ادارة جامعة الجزيرة عن تخصيص قاعة ابراهيم الكاشف مقرا مؤقتا لايواء فاقدى المأوى والعمل ، بود مدني فضلا عن ترتيبات لتشغيلهم بمزارع الجامعة عبر التعاقد المؤقت .

وقال بروفيسور محمد طه يوسف اﻷمين مدير الجامعة إن ادارته علي استعداد لتبني اي مبادرة تسهم في اتجاه المصلحة العامة واعتبر مبادرة منظمة ابطال الشوارع التطوعية في ايواء هذه الشريحة اﻻجتماعية ، بالمهمة وتعهد اﻷمين بتوفير مأوى لائق يقيهم خطر جائحة كورونا ووجه بتوفير اسرة ومبردات مياه وإحكام التنسيق مع جميع الجهات الرسمية والطوعية بتوفير جميع احتياجات المتشردين من اجل العيش الكريم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعليمهم حرفا ومهنا ليصبحوا منتجين .

ومن جانبه قال بروفيسور سامي محجوب نائب مدير الجامعة إن هذه الشريحة ، كانت لها مشاركة واضحة أثناء ثورة ديسمبر –أبريل- وان عددا منهم استشهد في صمت واشار الى إن قرار اغلاق المطاعم فاقم معاناتهم المعيشية. ولفت سامي الى أن تخصيص مقر لايوائهم اقل مايمكن تقديمه لهم مع توفير العناية الطبية . ودعا قطاعات المجتمع بالولاية للمساهمة في مبادرة الجامعة .في السياق امتدح المدير العام لوزارة الصحة مبادرة منظمة أبطال الشوارع لحمايتهم من جائحة كورونا .