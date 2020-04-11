وزير العدل: استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المحاسبة عبر القضاء

الخرطوم: السوداني

قال وزير العدل السوداني، د. نصر الدين عبد البارئ، إن مصادرة أموال بعض قادة النظام المباد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد في تغريدة له على حسابه في (تويتر) السبت، سلامة الإجراءات المتخذة، موضحاً أنها ليست ملكية خاصة، وأن استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المحاسبة، العلنية بالعدل عبر القضاء.

وقال عبدالبارئ إن الأموال المصادرة ملكية خاصة: “يتحدث بعض القانونيين عن عدم سلامة مصادرة أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها ملكية خاصة”، موضحاً أن الأموال ليست ملكية خاصة، وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها، وتابع:” نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد”.

وأضاف” قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين”.

ولفت عبدالبارئ إلى أن النائب العام أكمل الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها