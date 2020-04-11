أكثر من (166) مليون جنيه تكلفة تشغيل الوابورات في طواحين العبيدية وأبوحمد

الخرطوم: السوداني

كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل د. أسامة الماحي، عن أن تكلفة الوقود والاسبيرات للوابورات العاملة في سوقي طواحين العبيدية وأبو حمد تبلغ (166.971.000) جنيه شهرياً.

و أضاف، أن سوق طواحين (العبيدية) يستهلك يومياً أكثر من (585) برميل جازولين و(17.550) برميل شهرياً، فيما تبلغ تكلفة الاسبيرات والصيانة الدورية للوابورات في الشهر أكثر من مليار ونصف المليار جنيه حوالي (1.570.000) جنيه، حيث توجد بالسوق (20) طاحونة هوائية و(329) مجمع طواحين “أقل مجمع به (10) طواحين” إلى جانب (800) من محلات الصاغة و(750) محل خدمات.

و أوضح في تصريح صحفي اليوم السبت، أن سوق طواحين أبوحمد تستهلك (312) برميل جازولين يومياً و(9.360)برميل شهرياً، فيما تبلغ قيمة استهلاك اسبيرات الصيانة الدورية للوابورات حوالي (1.250.000) جنيه، حيث توجد بالسوق (127) طاحونة هوائية و(178) مجمع طواحين رطبة و(450) محل للصياغة، بالإضافة إلى (400) محل خدمات.

وأكد الماحي ان العمل جارٍ الآن لتنفيذ كهرباء سوق العبيدية التي قال إن تكلفتها تبلغ (220.000.000) جنيه، بينما تبلغ التكلفة عبر التمويل البنكي (326.000.000) جنيه، مع العلم أن مجمعات الطواحين الرطبة يصل عددها إلى (314) مجمعاً يقدر استهلاكها للجازولين والاسبيرات الدورية بـ(108.625.00) جنيه شهرياً.

فيما كشف الماحي عن أن متوسط استهلاك الكهرباء في الشهر لمجمعات الطواحين الرطبة يقدر بـ(97.825.000) جنيه، داعياً الى تخصيص مبلغ تشجيعي لكهرباء سوقي العبيدية وأبو حمد لتسهم في زيادة الإنتاج وتوفير أكثر من (64.584) طن من الجازولين سنوياً، إلى جانب توفير مبلغ (33.840.000) جنيه قيمة الإسبيرات للصيانة الدورية للوابورات.