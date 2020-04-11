ليرتفع العدد الى (19).. تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي 19 حالة حتى اليوم السبت دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

و لفتت الى أن إجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ 268‪ حالة بجميع مراكز العزل بالبلاد.

واشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم 18 لرجل سوداني في الأربعينيات من العمر يسكن ولاية الخرطوم، محلية أمدرمان ليس له تاريخ سفر للخارج و لم يثبت التقصي الوبائي مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة.

أضافت: الحالة رقم 19 فهي لسودانية في الثلاثينيات من العمر تسكن امدرمان/محلية أمبدة مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.

و أكدت التقارير تلقى المريضان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.