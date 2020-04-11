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شاهد بالصور رواد مواقع التواصل في السودان يحتفون بأقوى صور “إيجابية” ضد إحباط “كورونا”

المنوعات والفنون
By alsudani 103 1

الخرطوم: ابومهند العيسابي

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان على صفحاتهم بأقوى الصور الإيجابية المحفزة ضد إحباط الأخبار السلبية المنتشرة، والتي تمثلت في المشاهد الرائعة للإنتاج الوفير من الخضر والفاكهة بسوق القضارف شرقي السودان، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وشارك عدد من مستخدمي منصات التواصل الصور، التي التقطها “اسامة حمد” صباح اليوم من سوق القضارف، و وصفها البعض بأقوى صور إيجابية نشرت من السودان منذ ظهور جائحة “كورونا” بالإضافة إلى صور انتاج القمح.

وقبلها احتفى الخليجيون في الكويت والسعودية بوصول انتاج البصل السوداني الوفير إلى أسواقهم في ظل الكساد العالمي في الصادرات نتيجة وباء “كورونا”.

ويشهد السودان هذه الأيام وفرة في انتاج المحصولات الزراعية بحسب إفادة مزارعين لاسيما من القمح والطماطم و البصل والبرتقال والمانجو.

alsudani
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1 Comment
  1. nesredin says

    ثروة مهدرة والسياسيون مشغولون باشياء اخري كان من الاجدر قليل من الاهتمام والعرض بصورة صحية للمنتجات الزراعية والترويج لها عالميا او تصنيعها للاكتفاء المحلي والتصدير

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