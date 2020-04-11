محور الفرقة الحمراء الدولي يفتح قلبه لـ( السوداني) ضياء محجوب : اختياري للمنتخب ليس مجاملة المسلمي مدرب شاطر.. ذكريات البطولة العربيةلا تنسى وهذا رأيي في مستواي

حوار : حسن بشير

قال لاعب وسط المريخ ضياء الدين محجوب إنه يتمنى أن ينجح فريقه في تحقيق نتائج طيبة خلال مباريات الموسم الحالي مشيراً إلى رغبتهم في الصعود إلى منصات التتويج في البطولات المحلية التي يشاركون فيها، وفتح اللاعب الصامت الذي لا يتحدث كثيراً قلبه لـ(السوداني)

في حوار له ما بعده فإلى التفاصيل:

بداية دعنا نتحدث عن مستواك الفني، وعودتك عقب الإصابة؟

_ الحمد لله، أنا راضٍ عن مستواي الفني، صحيح أنني في بعض المباريات لم أكن جيداً وبالأخص المواجهات الأخيرة ولكن هذا يعود إلى ظروف خارج الملعب.

ماهي؟

_ مجرد ظروف تمر على أي إنسان وأي لاعب في بعض الأحيان يمر بفترة من فقدان التوازن لكن الحمد لله أنا جاهز للمشاركة في أي وقت، ومازلت أواظب على أداء التدريبات بالرغم من توقف المنافسة.

هل تتدرب حتى الآن رغم توقف الموسم؟

_ نعم

# لماذا؟

_ من أجل نفسي في المقام الأول باعتبار أن الموسم يمكن أن يعود في أي وقت بالإضافة إلى أنني أنوي تقديم مستوى فني أفضل من الذي ظهرت به في المباريات الأخيرة .. وعموماً أنا عازم على عودة قوية ومختلفة عقب استئناف النشاط.

بصراحة ما رأيك في التعاقد مع المدرب التونسي المسلمي؟

_ المسلمي مدرب قدير، ومحترم، وطموح ودوماً يمنحنا الأفضلية داخل وخارج الملعب وبصراحة خطوة التعاقد معه كانت موفقة للحد البعيد.

# هل تحدث معك؟

_ هو يتحدث معنا جميعاً كلاعبين لا يفضل لاعب على آخر وإنما يمنحنا إحساس بالجماعية وضرورة تقديم مستوى فني عالٍ داخل الملعب ونحن سعيدون معه ونتمنى أن ننجح في تحقيق المطلوب خلال منافسات الموسم الحالي.

# رغم ذلك إلا أن الجميع مازال يعود بذاكرته إلى الوراء وبالتحديد ذكريات البطولة العربية؟

_ كانت أيام جميلة حققنا فيها نتائج طيبة واقتربنا فيها من نيل اللقب ولكن.

# ولكن؟

_ بعض الظروف هي التي كانت سبباً في أن تحول بيننا والوصول إلى النهائي ومن ثم التتويج بالبطولة، كنا الطرف الأفضل داخل الملعب وقمنا بعمل كبير ولكن في النهاية الحمد لله على كل شيء.

# تعرضت إلى الإصابة في مباراة النجم الساحلي؟

_ كانت لحظات صعبة لا أود أن أتذكرها وعموماً أنا شاكر للجميع على وقفتهم معي وبالتأكيد لحظات لا تنسى.

# مباراة في الذاكرة؟

_ في البطولة العربية لا يمكن أن أنسى مباراتنا أمام اتحاد العاصمة، التي كسبناها بأربعة أهداف خلال هذه المباريات قدمت أفضل ما عندي واستحقينا كلاعبين الانتصار من واقع الأداء الذي قدمناه داخل المستطيل الأخضر.

# اختيارك للمنتخب الوطني يراه البعض مجاملة؟

_ بالعكس أنا استحق الاختيار للمنتخب من واقع المستويات الفنية التي أقدمها ولا يمكن للطاقم الفني للمنتخب بقيادة فيلود أن يجاملوني في الاختيار .. بالعكس لو لم أكن لاعباً جيداً لما تم اختياري للمنتخب.

# كيف ترى اللعب لصقور الجديان؟

_ أنا مسرور بالخطوة وأتمنى أن أقدم أفضل مستوياتي مع المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات القادمة وهذا شرف كبير لأي لاعب وليس ضياء فقط.

# البعض يرى أن اللاعبين لا يقدمون للمنتخب مثل الأندية؟

_ عن نفسي سأقدم للمنتخب كل ما بوسعي وهو بوابة لنا كلاعبين ولي كضياء بالتحديد للاحتراف الخارجي وتسليط الضوء على ما نملكه من مستويات فنية.

# أخيراً؟

_ أنا شاكر لكم وأتمنى أن يتجاوز العالم هذه المحنة التي يمر بها واسأل الله للسودان وكل المواطنين السلامة والعافية وأتمنى أن نتعاون ونلتزم بالبقاء في منازلنا خلال هذه الأيام حتى تعود الحياة إلى طبيعتها سريعاً ومن بعد يمكننا أن نستأنف نشاطنا كما نريد.