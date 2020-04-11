المعد البدني للهلال يواصل تأهيل اللاعبين بدنيا

وجه مدرب الاحمال التونسي لفريق الهلال معاذ هراوي لاعبوا الفريق الاول بضرورة الابتعاد عن الطعام الدسم قدر المستطاع أثناء فترة الحجر المنزلي، مبينا ان الاطعمة الدسمة في ظل محدودية الحركة قد تؤثر على اللاعبين في زيادة وزنهم، وطالبهم بتناول اطعمة محددة للحفاظ على المخزون البدني المطلوب.

على صعيد متصل واصل المعد البدني للهلال تنفيذ برنامجه البدني من على البعد بالنسبة للاعبين مخضعا إياهم لتمارين رشاقة واستطالة قصد خلالها الحفاظ على المعدل البدني المطلوب قبل العودة في وقت لاحق للتدريبات الجماعية.

ويترقب الهلال صدور قرار من اللجنة المنظمة للمسابقات بخصوص استئناف بطولة الدوري الممتاز، حيث يترقب الجميع نهاية فترة الحجر الصحي لاستئناف النشاط الرياضي.

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