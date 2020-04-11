خيارات جديدة على طاولة الاتحاد بشأن مدربي المنتخبات

قال مصدر موثوق ان خيار إجراء تعديلات في الكوادر الوطنية التي تعمل بالمنتخبات الوطنية يبقى أمراً راجحاً مشيراً الى ان قرار الاتحاد الاخير الخاص بإرجاء التجديد مع الرباعي خالد بخيت والكابتن محمد موسى والكابتن حمد كمال الى جانب المدرب العام للمنتخب الاولمبي الكابتن معتصم خالد من شأنه أن يمنح الاتحاد فرصة للتفكير في إمكانية إجراء تعديلات لافتاً الى رغبة بعض الأسماء في العمل بالمنتخبات الوطنية واجرائها لاتصالات برئيس لجنة المنتخبات الوطنية حسن برقو من أجل وضعها ضمن الخيارات وهو الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه لإمكانية إعادة تقييم استمرارية المدربين الوطنيين من عدمه.

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