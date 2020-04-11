منظمة (الدعوة الإسلامية) تعتزم مقاضاة لجنة إزالة التمكين والمطالبة بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية

الخرطوم: السوداني

أكد مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، أن المنظمة ستعمل على مناهضة قرار لجنة إزالة التمكين، عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بحسبانها السلطات المباشرة التي تتعامل معها المنظمة.

وحمّلت لجنة إزالة التمكين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بأصول المنظمة وممتلكاتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة لإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها .

وقالت المنظمة في بيان لها السبت، إن السودان أرض مقر فقط، مؤكدة أن دولة المقر يحق لها التحلل من اتفاق المقر والطلب من المنظمة مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل، منوهة إلى أن ذلك يتم وفق أعراف دبلوماسية معروفة تسمح للمنظمة التصرف في أصولها وممتلكاتها، وقرار اللجنة لم يراعِ هذا العرف الدبلوماسي المعروف.

وفي السياق قالت إن القرار سيؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من مشروعات وخدمات المنظمة، مشيرةً إلى أنها نفذت أكثر من ستة آلاف مشروع في السودان، استفاد منها سبعة وثلاثون مليون ونصف المليون سوداني .

وأضافت: ليس من حق السودان الاستيلاء على “مليم واحد” من أموال المنظمة أو متر واحد من ممتلكاتها، وبحسب البيان فإن إدارة المنظمة ستتجه لبيع كل ما تملك بالسودان.

ولفتت إلى أن مجلس أمناء المنظمة الجهة الوحيدة المخولة بحل المنظمة والتقرير بشأنها كما جاء في النظام الأساسي للمنظمة، مشددة على أن أي ممارسات أو أخطاء فردية فإنها لا تنسحب على المنظمة .