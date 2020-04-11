(مفصولي الخارجية) تتخذ إجراءات قانونية ضد أعضاء بلجنة إزالة التمكين

الخرطوم: السوداني

أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة مفصولي وزارة الخارجية السفير خالد موسى، أنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين.

وقال موسى في مؤتمر صحفي السبت، إن القرار يتعارض مع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية ومع كل المواثيق الدولية، وقال “لم يتم ذكر أسباب أو حيثيات للفصل مما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي”، وأضاف: “كنّا نتوقع من وزارة الخارجية أن تقدم دفوعات وأن يكون لها موقف أفضل للدفاع عن منسوبيها وما زلنا نلتمس أن تعمل قيادة الوزارة للدفاع عنهم”.

واستنكر تشهير اللجنة عبر مؤتمرها الصحفي بالسفراء وإشانة سمعتهم من خلال تلاوة أسماء المفصولين، وكأنهم مجرمين في سابقة قال إنها تحدث لأول مرة، واعتبرها محاولة للتشفي والانتقام قصد منها إفراغ وظائف للتمكين المضاد.

من جانبها أكدت عضو لجنة المفصولين السفيرة أميرة قرناص، على كفاءة وقدرات المفصولين من الخارجية، وقطعت بأنهم اجتازوا امتحانات لجنة الاختيار ولم يأتوا نتيجة التمكين أواستخدام النفوذ وقالت إن اللجنة لم توضح حيثيات فصلهم،وأضافت “أنا تم فصلي وحتى الآن لا أعلم لماذا ؟.

وأشارت إلى أن فصلهم تم بإيعاز من ناشطين تم الاستجابة إلى ضغوطهم ولم يتم الرجوع إلى الملفات. وقالت “حال تم رفض الاستئناف سنذهب إلى ساحة القضاء” وأكدت استعدادهم لأي مناظرة تلفزيونية مع لجنة التمكين لتوضح أسباب الفصل‪.